Kuman priznao grešku, Barsa dobila dobitnu formulu!

"Formacija 4-2-3-1 najbolje odgovara karakteristikama igrača koje imamo u ovom trenutku", uporno je mesecima ponavljao Ronald Kuman i jedini je on zapravo to video.



Ili ceo svet koji je gledao svaki Barsin meč video nešto drugo?



U svakom slučaju, Barsa se vratila u svoju čuvenu formaciju 4-3-3 i vezala tri pobede, sve tri na strani, što se desilo prvi put ove sezone. U prevodu, Kuman je "priznao svoju grešku" i što je najvažnije - prestao je da bude tvrdoglav sa formacijom 4-2-3-1.



Rezultat je višestruko dobar, jer pre svega, Buskets najbolje "pivotira" kao zadnji vezni sa dvojicom ispred sebe. De Jong je opasniji i slobodniji kada igra nešto ofanzivnije, a Pedri je toliko talentovan, nadaren i opasan, da mu je svejedno da li igra "desetku" u 4-2-3-1 ili polulevo u 4-3-3.



Što se napada tiče, u 4-3-3 Barselona ima više prostorima između linija protivničkog tima, a tu su najopasniji i Mesi i Grizman, dok je Dembeleu u ovom slučaju svejedno, on je jedino klasično krilo u odsustvu Ansua Fatija.







Utakmica u Granadi donela je još jednu dobru vest, a to je povratak Samjuela Umtitija. Francuz je prvi put bio starter posle šest meseci, odigrao je veoma dobar meč, iako je plan bio da igra Ronald Arauho pored Oskara Mingeze. Ipak, Urugvajac je osetio nelagodu na zagrevanju, pa je Umtiti neplanski uskočio u startnih 11. Ako ovako nastavi, biće ispred Klemena Lenglea.







Takođe, Riki Puđ je konačno dobio malo veću minutažu, briljirao je kao centralni vezni i dokazao da zaslužuje da bude u rotaciji i da ulazi sa klupe na svakom meču.





Katalonci u dobrom raspoloženju i odličnoj formi dočekuju Superkup Španije, u sredu igraju polufinale protiv Real Sosijedada, drugi par su Real Madrid i Atletik Bilbao, tako da nas možda čeka i "El klasiko" naredne nedelje...





Potom slede izbori 24. januara, krajem meseca vraća se i Serhi Roberto, dok bi u drugoj polovini februara mogli i Pike i Fati... deluje da se Barsa vraća na pravi kolosek. U pravom trenutku.U pravoj formaciji.