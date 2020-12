Kuman odjednom može i da bira, među četvoricom i "preporođeni vegan"

Verovali ili ne, Samjuel Umtiti je dobio zeleno svetlo da se vrati u konkurenciju za takmičarske mečeve.



Kako se već oporavio i Ronald Arauho, a tu su i Oskar Mingeza i Klemen Lengle, Kuman odjednom ima četvoricu štopera na raspolaganju.



Naravno, svakako da je to i dalje najranjivija pozicija i da ovo nije idealno niti za pohvalu, ali katalonski mediji uveravaju da se Samjuel Umtiti preporodio kako je postao vegan i da je to uticalo na njegovo zdravstveno stanje.



Ipak, ishrana ne može da zaleči osakaćeno koleno i samo je pitanje vremena kada će opet popustiti.



Umtiti će tokom decembra i januara sigurno dobiti određenu minutažu, ali će klub pokušati da ga proda i dovede Erika Garsiju.



Videćemo koga će večeras izabrati Kuman, a najverovatnije će to biti tandem Arauho-Lengle, koji je igrao prvih 45 minuta u Torinu kada je Barsa slavila, ali je Urugvajac morao da izađe zbog povrede na poluvremenu.





Utakmica Barselona - Juventus na programu je u 21.00.