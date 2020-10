Kuman o Grizmanu, stigao odgovor!

Antoan Grizman je izgledao nezadovoljno, istakao je da u Barseloni nema toliko prostora kao u reprezentaciji Francuske koja je aktuelni prvak sveta.



On se odlično snalazi iza napadača, to želi i u Barsi.



"Svako ima pravo da kaže ono što želi. Juče sam pričao sa Antoanom jer sam želeo da pričam sa njim, a ne zbog toga što je rekao.



Rekao sam mu već da želim ono što je najbolje za tim, a znam da može da igra po desnoj strani i na drugim pozicijama. On već radi sve što može, radi jako, ima odličnu disciplinu, mora samo da ima više sreće sa završnicom. Protiv Sevilje je mogao bolje u završnici.



Sećam se kada sam bio selektor Holandije, on je igrao za Francusku i igrao je po desnoj strani. Trener je taj koji daje naređenja", rekao je Kuman.



"Nemam nikakvih problema sa Antoanom, samo gledam najbolje za tim i klub. To mi je posao", rekao je Kuman.