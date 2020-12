Kuman kao "Rambo", hteo da se obračuna sa klupom rivala, da li je Juve ispunio obećanje dato Barsi posle prvog meča?

Noć puna tenzija na "Kamp Nou", Juventus je razbio Barselonu, pobedom od 3:0 preoteo prvo mesto u grupi, a Katalonci su imali primedbi na suđenje Štilera.



Kuman ga je prozivao tokom meča, dobacivao mu da ima prijatelje u Italiji,ali Nemac se nije obazirao. On je svirao dva penala za Juventus, prvi je posebno sumnjiv kada je Arauho bio u duelu sa Ronaldom, drugi je igranje rukom što se sada svira, mada je sam štoper Barse tvrdio da je bilo nenamerno.



Kada je Tobijas Štiler drugi put pokazao na belu tačku, klupa Juventusa je tražila da fudbaleru Barselone bude pokazan žuti karton, što bi značilo i isključenje, pa se Kuman iznervirao.

On je krenuo kao Juventusovoj klupi uz viku i pokazujući im da ućute, ali ga je sačekao smeh i uvrede, pre svih Dibale i rezervnog golmana Pinsolja.



Pirlo se nije mešao, niti obraćao pažnju na iznervirano Holanđanina.



Italijanski mediji danas podsmešljivo tvrde da je trener Barselone kao Rambo krenuo sam na 20 ljudi, aludirajući na njegov igrački nadimak.





Kuman je posle meča rekao da se Juventusova klupa ponašala neprofesionalno i da mu nikad nije bilo jasno kako to da jedan fudbalski profesionalac pokazuje sudiji da drugom da žuti karton.



Ipak, na kraju Italijani su žestoko slavili prvo mesto i osvetu za poraz u Torinu, Ronaldo je dao dva gola, oba iz penala, a jasno ni da Juventus nije propustio da odapne strelice prema Barseloni.



Kada je Barselona slavila u Torinu, preko zvaničnog Tviter naloga poručili su rivalu da im je drago što su videli najboljeg svih vremena na svom terenu.



Iz Juventusa su odgovorili da Barsa gleda u pogrešan rečnik i da će oni sa sobom dovesti najboljeg u revanšu. Posle sinoćnje pobede, jasno nisu propustili da podsete da su ispunili obećanje.



We kept our word: we brought it! 📖🐐🔥 https://t.co/EMOPTzYEFx pic.twitter.com/mqr5aKA5cC