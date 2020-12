Kuman dobro prošao, Mesi mora da plati kaznu zbog istorijskog gola

Ronald Kuman neće biti kažnjen zbog oštrih kritika na račun suđenja u El klasiku, a Leo Mesi i Barsa će morati da plate kaznu zbog proslave gola u čast Dijega Armanda Maradone.



Takmičarski komitet La Lige odlučio da ne kazni Ronalda Kumana zbog njegovih izjava posle El klasika.



Podsećamo, Ronald Kuman je posle poraza Barselone od Reala "osuo drvlje i kamenje" po VAR sistemu jer je smatrao da je za Real dosuđen nepostojeći jedanaesterac. Nakon toga, spominjalo se da bi Kuman mogao dobiti od dve do 12 utakmica kazne zbog svojih reči, ali to se na kraju nije desilo.



Istovremeno, stigla je i vest da Mesi neće biti pošteđen, da njegov žuti karton ostaje upisan zbog neprimerene proslave gola, prilikom koje je na sebi imao dres Njuels Old Bojsa.



Proslava u čast Dijega Armanda Maradone koštaće Barselonu i Mesija i novčano, doduše, simboličnih 600, odnosno 3350 evra.







Barselona je najavila da će uložiti žalbu, pre svega zbog žutog kartona, ali malo ko veruje da će La Liga promeniti svoju odluku.