Kuman dobio zeleno svetlo, ali ne od "narandžastih" već "belih"!

Ronald Kuman čeka, potvrdio je da je zainteresovan da stigne u Barsu, ali da mora da sačeka iz poštovanja prema reprezentaciji svoje zemlje.



Oskar Grau je otputovao u Holandiju da pregovara o raskidu, postoji klauzula o tome da može da ode ako ga pozove Barselona, ali ona je važila do ovog leta dok EP nije odloženo. Sada je pitanje pravnog tumačenja, videćemo da li će morati da plati odštetu.



On je legenda Barse, šest godina u klubu je rezultiralo titulom prvaka Evrope, dao je gol Sampdoriji na Vembliju za prvi titulu šampiona Evrope.



Inače, pre pregovora se konsultovao sa lekarima, naime, pre samo sedam nedelja je imao srčani udar, a doktori smatraju da je spreman da podnese stres koji ga čeka na klupi.



Recimo i to da bi Kuman potpisao ugovor na dve godine, sa opcijom da napusti Barsu posle sezone, uz odštetu, ako novi predsednik, nakon izbora u martu bude želeo da dovede novog trenera.