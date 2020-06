Kum nije dugme, ali...Ozil skupo platio prijateljstvo sa Erdoganom!

Iz Arsenala bi želeli da ga se otarase, ali neće moći, Mesut Ozil ima lavovsku platu, 20 miliona po sezoni, i sedeće u Arsenalu do poslednjeg dana, dakle još godinu dana. Spreman je da uzme sav novac, a onda se kao slobodan igrač preseli, bilo u Tursku, bilo u MLS.



Nemački fudbaler je nekako postao "persona non grata" i u svojoj zemlji i u poslovnim krugovima, a govori se da je prijateljstvo i učestvovanje u kampanji turskog predsednika Erdogana razlog.



Ozil je blizak sa turskim predsednikom koji mu je bio kum na venčanju, što se tumačilo i kao politička poruka, Mesut je poreklom iz Turske, ali je rođen u Nemačkoj i nije imao baš čvrste veze sa domovinom predaka, do ovog deklarisanja kada je Erdogan u pitanju.



Već je platio cenu, prvi sponzor "Mercedes" ga je napustio 2018.











Naime, oni nisu produžili ugovor, a sve se dešavalo posle Ozilovog odlaska iz reprezentacije i optužbi da je jedan od glavnih krivaca za neuspeh u Rusiji. On se tada oglasio rečima da ga koriste kao kišobran, natuknuo da je u pitanju njegovo poreklo, što su u Nemačkoj oštro demantovali.



Ali, posle Mercedesa, odlazi i "Adidas". Njegov otac je pre par meseci verovao da će ugovor biti produžen, Ozil je bio maneken nemačkog proizvođača srortske opreme sedam godina, ugovor je bio težak više od 25 miliona evra, ali neće biti produžen. Ozil i dalje nosi "Adidas" kopačke, ugovor ističe 1. jula.



Kompanija je odbila da komentariše svoje poslovne odluke, ali izvesno je da žele da se oslobode dovođenja u bilo kakvu vezu sa bivšim nemačkim reprezentativcem.