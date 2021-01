Kuluševski pozvao Ibrahimovića, da li će se odazvati?

Fudbaler Juventusa Dejan Kuluševski pozvao je Zlatana Ibrahimovića da mu se pridruži u reprezentaciji Švedske na predstojećem Evropskom prvenstvu.



Sve su učestaliji nagoveštaji da bi Ibrahimović mogao da se vrati iz reprezentativne penzije, a tome se nada i fudbaler Juventusa.



"Dopisujemo se. On je moj idol, teško je naći nekog ko je slično uradio kao on. Kada me hvali to znači da moram još jače da radim na treningu, što me čini ponosnim", rekao je Kuluševski.



A zatim je pozvao svog idola da se vrati u državni tim.



"Nadam se da će nam se pridružiti u reprezentaciji Švedske na Evropskom prvenstvu. Bilo bi to prelepo za mene i sve Šveđane. Hajde, Ibra", zaključio je Kuluševski.



Interesantno je da se dvojica dobrih prijatelja ove sezone bore za Skudeto.



Trenutno je Milan u prednosti, ali mu se zahuktali Juventus približio nakon pobede od 3:1 pre nekoliko dana.



Upravo je Kuluševski bio asistent kod poslednjeg gola.