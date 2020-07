Kulminacija - sukob u svlačionici Lacija!

Juventus ne igra na najvišem nivou, ali će osvojiti titulu prvaka Italije, to je već sada izvesno.



Lacio nakon tri uzastopna poraza nema čemu da se nada, danas su poraženi od Sasuola na svom terenu, a čak je i druga pozicija dovedena u pitanje.



Kulminacija je usledila u svlačionici.



Kako prenosi "Sport Mediaset", došlo je do verbalnog sukoba između Federika Aćerbija i predstavnika medicinske službe Ive Pulćinija.



Pojedini prenose da je bilo čak i fizičkog kontakta između njih dvojice, a navodno je Aćerbi napao Pulćinija zbog velikog broja povreda fudbalera Lacija.



"Želimo da kategorički demantujemo informacije da je poslije utakmice sa Sasuolom došlo do sukoba u svlačionici i istaknemo da ovakve vijesti nemaju nikakvog osnova", stoji na zvaničnom sajtu Lacija.