Krstajić seda u predsedničku fotelju, evo i gde!

Mladen Krstajić bi mogao da sedne na predsedničku klupu Borca iz Banjaluke.



Banjalučki klub ostaje bez predsednika pošto Vico Zeljković preuzima rukovodstvo Fudbalskim savezom BiH.



"U Borac su dobrodošli svi ljudi sa vizijom, novi predsednik biće osoba koja bude imala najbolji program. Tokom narednih dana razgovaraćemo i sa gospodinom Krstajićem.



rekao je Zeljković za "Mondo". Pomenuti medij koji je veoma dobro upućen u dešavanja u banjalučkim klubovima napominje da je Krstajić nadomak posla u ovom klubu.Podsetimo, Krstajić je kao prvi čovek Radnika iz Bijeljine napravio iskorak, igrali su po prvi put u istoriji u Evropi i to dva puta, a pored toga su stigli i do trofeja u Kupu. Ipak, nakon previranja sa gradonačelnikom, došlo je do rastanka.