Krstajić besan i poručuje gradonačelniku: "Čoveće, zastranio si, ti si kao margarin!"

Nakon opozvane ostavke, usledila je smena Mladena Krstajića koja je došla na današnjoj Skupštini kluba koja je, po mnogima nelegitimna. Razlog za to jeste činjenica da Krstajić nije mogao biti prisutan, a druga što nije moglo doći do okupljanja u zatvorenim prostorima što je mera protiv koronavirusa.



Na mesto Mladena Krstajića došao je Predrag Perković, direktor kompanije "Vodovod i kanalizacija" a.d. Bijeljina.



"Iskreno rečeno, ja sam to i očekivao. Ne mogu da se ljutim na delegate koji su me izabrali za predsednika pre pet godina, ako se ne varam, tako da su to ljudi koji vole Radnik mada ima i onih koji su morali tako da postupe jer je glavni organizator kompletne priče gradonačelnik (Mićo Mićić). On je i ovim pokazao da gubi konce kad je u pitanju njegova vladavina u Bijeljini. On gleda samo sebe, ima potrčka Peđu Jovića, koji je egzekutor, a što se tiče ostalog, mogu jedino da čestitam Perkoviću na imenovanju, mislim da je to zaslužio (smeh), znam da mu je naređeno da bude to. Smešno, jednostavno rečeno, smešno", rekao je Krstajić, prenosi "



Nabrojao je šta je uradio.



"Što se tiče ostalih stvari, nekih transfera, nema veze sa životom...Ja sam došao da pomognem, pet godina sam radio, izdvajao svoj novac, odveo dva puta ekipu u Evropu zajedno sa igračima i stručnim štabom, osvojio Kup Bosne i Hercegovine, nekoliko kupova Republike Srpske, ostvario tri transfera, budžet koji sam zatekao bio je u minusu, vratili smo 250.000 dugovanja, zamrzao sam uz pomoć Vlade RS dugove nekima uz svoje ime i prezime. Plus sam iz svog džepa finansirao neke tekuće stvari sa po pet ili deset hiljada evra. Nikad nisam ni ručao na račun kluba, koristio telefon ili sipao gorivo na račun Radnika. Pet godina vozim vlastiti automobil i nikad ni 'dinar' nisam uzeo od kluba", rekao je Krstajić.

Onda je nastavio oplevši po gradonačelniku Mićiću.



"A sad mene našao Mićo Mićić, kojeg ne 'fermam' poslednjih godinu i po dana ni dva posto, i došao da se meni sveti. E nećete! Doći ćemo u 'priču' kad prođe ova pandemija koronavirusa. Čovek hoće da se meša u sve kao margarin! Žalosno je da jedan čovek vedri i oblači ovim gradom i da laže i maže kako nije informisan. On je totalno zastranio. Pogledajte njegove izjave u zadnjih 10-15 dana. Ima retoričkih grešaka više nego deca u osnovnim školama u prvim razredima. Gospodin Mićić je izdao SDS (Srpsku demokratsku stranku) i otišao u Banjaluku samo da bi ostao na vlasti u Bijeljini. Ne treba meni nikakva funkcija, to nije suština. Suština je da on želi da bude sve. E pa ne može", rekao je Krstajić.