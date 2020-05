Krkić optužuje Barsu za "izdaju"

Barsa se u prošlim prelaznim rokovima ponašala kao 'Real Madrid', to jest izdvajao se preveliki novac za pojačanja koja bi na kraju ili razočarala ili odigrala solidno što se nije očekivalo od njih.



Katalonci su doveli Grizmana, Firpa i De Jonga na početku sezone, tokom januara stigao je i Brajtvajt. Narednog leta obezbeđen je transfer "novog" Ronalda - Trinkaa iz Brage.



Sve je manje akademaca iz čuvene "La Masije", tu su za sada Ansu Fati i Riki Puđ, ali deluje da 'gotovi proizvodi' iz drugih sredina imaju za sada bolje šanse, makar tako tumači Bojan Krkić.



"Barsa ima plan. Ili je imala jedan. I apelujem da se što pre vrate njemu. Real Madrid je uvek bio poznat kao klub koji dobro prodaje, dok je na Kamp Nou postojao simbol naših boja, nešto što nas je napravilo velikim a to je La Masija"



"Bez takvog načina vođenja kluba, nikada ne bi imali Mesija, Ćavija ili Iniestu i mnog druge. Ta tri igrača nemaju samo mesto u istoriji Barselone već u istoriji samog fudbala. Taj trio je bio na podijumu 'Zlatne lopte' 2010-te, što je bila jasna poruka da smo jedinstveni, samo naši", izjavo je Krkić za španski Sport.



"Transferi poput Trinkaa su strateški, preko svake cene, ali valjda postoji plan šta raditi sa njim. Da li posle igranja za Bragu ima garantovano mesto kod Setijena? Da li će Barsa tražiti pozajmicu? Za sada deluje da nema odgovora. Šta radimo sa Rikijem Puđom? Da li će Fati nastaviti sa prvim timom? Barsa ne sme da improvizuje sa tako važnim odlukama. Dolazak Brajtvajta zbog povrede Suareza je improvizacija, kao dolazak Lopeza kada se Eto povredio. Improvizacija je izdaja plana koji nas je načinio tako velikim. Moramo povratiti veru u same sebe, to je jedini način da nastavimo da budemo mi", završio je Krkić.









Barsa se iz dana u dan dovodi u vezu sa imenima poput Lautara Martineza ili povratkom Nejmara. Deluje da će, makar u skorije vreme, La Masija sačekati sa novim akademcima.