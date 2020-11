Kriminalni napad na Mančester junajted, otkupnina nekoliko miliona funti!

Mančester junajted je u problemu.



Desio se danas hakerski napad, kriminalci su došli do vrednosnih informacija u klubu, a samim tim je i ozbiljnost Mančester junajteda narušena.



Ne zna se čak ni ko su kriminalci i odakle dolaze, jedino što je poznato jeste da je kompjuterski virus ušao u klupske prostorije i ukoliko Mančester junajted želi da se on ukloni, moraće da plati nekoliko miliona funti.



Klub se oglasio saopštenjem, istakli su da su doveli najveće stručnjake pored postojećih koje imaju, ali da i dalje ne mogu da reše problem. Pored toga, objavili su da napad neće uticati na raspored utakmica.



Dešavali su se ovakvi napadi i ranije na sportske organizacije u Velikoj Britaniji i neretko su otkupnine bile preko milion funti. Mediji prenose i da je neimenovani klub prošle sezone dobio poziv za otkupninu od 5 miliona funti, pa se veruje i da je Junajted u takvoj poziciji.



Kada su hakeri stigli do dokumenata Mančester sitija pre dve godine, sve je rezultatiralo zabranom od strane Lige šampiona koja je kasnije preokrenuta.



Šta li se sada sprema Mančester junajtedu?