Krenulo je, Pep "pecnuo" Madriđane za Azara

Za nešto manje od dvadesetak dana vraća nam se najbolje takmičenje u Evropi.



Počinje eliminaciona faza Lige šampiona, jedan od derbija ove runde se svakako igra između Real Madrida i Mančester Sitija. Prvi susret je zakazan za 26. februar na "Santijago Bernabeu", očekuje se da konačno na terenu bude i Eden Azar.



Najveće letošnje pojačanje je van terena još od kraja novembra i duela sa Menijem u meču sa PSŽ-om, Madriđani rade punom parom ne bi li ga oporavili za "građane". Gvardiola je imao šta da kaže o situaciji Belgijanca.



"Ako on ne igra i trenira dobro to mora da je do Real Madrida, pošto je on zaista dobar. Ne top igrač, on je nivo iznad. Šta smo sve videli u Engleskoj, prava je svetska klasa. Ali ceo svet zna da je potreban period adaptacije", izjavio je Pep za Post United.



Azar je ove sezone igrao na svega trinaest mečeva za "kraljeviće" sa učinkom od jednog gola i četiri asistencije.