Kreću Škoti, "Bojsi" traže "banku"

Škotska Premijer liga je završena na neuobičajen način, sezona je prekinuta zbog pandemije, Seltik je prigrabio devetu krunu u nizu, Stiven Džerard nije izdržao trku sa finansijski jačim rivalom, a kada je sve stalo, proradili su sudovi.



Naime, Harts i Patrik Tistl su krenuli u legalnu borbu jer su ostali klubovi glasali za kraj sezone, što je značilo da pomenute ekipe ispadaju, ali posle pravnih okršaja sve je ostalo isto, potvrđena je odluka, pa će „Srca“ u niži rang, lišiće nas vatrenog derbija sa Hibsima.



Zanimljivo, startovaće samo PL ovog vikenda, 12 timova, po starom formatu, tu ima nešto novca od TV prava, ostale, odnosno niže lige, menjaju sistem. I dalje će imati po deset klubova, ali počinju tek krajem oktobra, igraće jedan krug manje. Pre toga će timovi ispod PL učestvovati u Liga kupu, ali načekaćemo se manjih klubova, Dandi FC, „gorštaci“ iz Invernesa, Danfermlajn su u Čempionšipu, Falkirk ostaje u trećoj ligi...



Ali, o tome kada budu igrali.



U PL se vratio veliki Dandi Junajted, bitno je za Škotsku, imaju tradiciju, publiku, nikada nisu lako gostovanje za najbolje, videćemo koliko mogu.



„Bojsi“ čekaju „banku“, nema sumnje da Seltik želi desetu titulu u nizu. „Zeleni“ su doveli nekoliko igrača, golmana Konora Hazarda iz Dandija, plus su vratili mladog Hendersona iz Ros Kauntija, nema novca još uvek za pojačanja, prodali su Kuasija Genku, otišli su golman Forster i Arzani koji su bili na pozajmicama, videćemo šta će pokupiti od ostalih škotskih klubova. Stigli su Soro, Afrikanac koji je igrao u Izraelu, i poljski napadač Klimala koga računamo kao novo pojačanje jer je do prekida odigrao samo dva meča, a plaćen je pet miliona evra.



Priča se o napadaču Ajetiju iz Vest Hema, Nil Lenon je ostao na klupi posle odlaska Brendona Rodžersa, Seltik je nekako jednooki kiklop u zemlji slepih.



Jer, Rendžersi imaju Defoa, stigao je Janis Hađi na pozajmicu prošle zime, sada je otkupljen, Nigerijac Balogun je došao iz Vigana, Mek Laflin iz Sanderlenda, pa igrač iz rezervi Lestera Kejsi, ali se Stivi Dži plaši da ne prodaju odličnog napadača Morelosa bez koga su znatno slabiji. Uz to defanzivac Katić je teže povređen, pa je zato i doveden afrički štoper.













Ni Gersi nemaju novac, mada imaju okosnicu igrača koja nastupa par godina zajedno, ako pogledate neke procene, Seltik je favorit, Rendžersi će teško i ove sezone prekinuti dominaciju. Slede, po običaju Aberdin koji ima solidan tim za ovaj nivo takmičenja, Hibsi, dok su Sent Miren i Hamilton po ocenama najgore ekipe i boriće se da izbegnu ispadanje.



Sve u svemu, nije baš liga bez briga, ali ostali klubovi pored divova iz Old Firma teško da mogu nešto da traže, prošle godine je bilo +13 za Seltik, a iza Gersa koji će u kvalifikacije za LE, ostali su Madervel i Aberdin koji počinju od prvog kola

kvalifikacija za manje kvalitetno evropsko takmičenje.



Kup nije ni završen prošle sezone, Liga kup je u Old Firmu osvojio Seltik, pa ako „Bojsi“ pokupe sve trofeje i stignu do desete titule u nizu to neće biti iznenađenje.