Krasnodar ubedljiv, Spartak se okliznuo na startu

Već je odigrano pet utakmica Premijer lige Rusije za novu sezonu, od toga danas tri.



Krasnodar je zabeležio prvu pobedu i to ubedljivu od 3:0 na gostovanju ekipi Ufe.



Sve golove na ovoj utakmici smo videli u drugom poluvremenu, gosti su možda zaslužili i ranije da dođu do prednosti, ali se to nije desilo. Kabelja sa dva gola junak, treći gol je postigao Berg.



Spajić je povređen i zbog toga ga nije bilo u protokolu.



Spartak iz Moskve je morao bolje, poveli su sa 2:0 već nakon 10 minuta, ali nisu uzeli sva tri boda. Soči je uzeo bod na gostovanju u Moskvi.



Sobolev i Larson su doveli Spartak u prednost, a onda je Poloz iz penala smanjio rezultat još u 15. minutu.



Takođe iz penala Noboa pogađa u 90. minutu i donosi bod Sočiju za koji je Ivan Miladinović odigrao svih 90 minuta.



U duelu Arsenala iz Tule i Ahmata Groznog nije bilo golova. Čaušić danas bez šanse da igra za Arsenal, a za Ahmat je Bogosavac odigrao svih 90 minuta.