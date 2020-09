Kralj izgovora i patetike - Žoze Murinjo

Ne može Totenhem toliko loše da odigra, koliko Žoze Murinjo uvek pronađe način da opravda svoj loš rezultat.



Sparsi su danas ponovo razočarali, nastavili su tamo gde su stali sa Murinjom prošle sezone. Everton je zasluženo slavio rezultatom 1:0, Karlo Anćeloti je uspeo da ukomponuje trojicu novajlija Alana, Dukurea i Rodrigeza za samo tri dana, dok Murinjo ne može da napravi nikakav iskorak sa Totenhemom već više od pola godine.



Da nije možda on kriv za to? Naravno da nije, kriva je korona, zbog koje, Hari Kejn nije stigao da se uigra sa ostatkom ekipe.



"U timu imamo igrače koji nisu prošli pripreme uopšte. Znate li koliko je Hari Kejn odradio treninga sa ostatkom ekipe? Jedan! Imali smo zaražene igrače, nećemo otkrivati ko je bio u pitanju, ali oni su morali u karantin, posle dolaska sa odmora. Ovo je bila teška predsezona za nas", rekao je Murinjo i nastavio:



"U drugom poluvremenu, posle primljenog gola, bili smo veoma spori, nedostajao nam je intezitet u igri. Fizički nismo dovoljno spremni", rekao je Murinjo.



Utisak je da je koronavirus prisutan samo u Totenhemu, da nije stopirao ceo svet i poremetio i ostale ekipe.



A to što je naglasio Kejnov jedan jedini trening, sa igračima koje godinama poznaje, dok su sa druge strane Alan i Dukure posle dva zajednička delovali kao sat, nećemo ni komentarisati.





I da se razumemo, to nema veze sa tim što Everton ima poslušnijeg gazdu od Totenhema i što je Anćeloti dobio željena pojačanja, jer je Murinjo odavno ovakav - kralj patetike i izgovora posle svakog lošijeg rezultata, a takvih je sve češće...