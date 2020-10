Kraj? "PSŽ nema trenera", italijanska senka nad Parizom?

Poraz od Parižana je žestoko uzdrmao Pari Sen Žermen.



Tomas Tuhel ima dobru vest, ne može gore, što je dodatno razbesnelo javnost.



Poznati novinar Pjer Menes kaže da Nemac nema gde da se sakrije.



"Užasno igraju, sramota je na šta su ličili u prvom poluvremenu, tek kada je ušao Rafinja, malo su se stvari promenile, ali poraz je zaslužen. Tuhel je pogubio konce, pogledajte kako izgleda ekipa. Nejmar jeste njegov najbolji igrač, ali ne ovakav, tvrdoglav i kada nikome ne da loptu. Ovaj tim nema trenera", izrekao je Menes presudu.



U Italiji, "Gazeta delo Sport" je osvanula sa tvrdnjom da je Leonardo aktivirao plan da sada ubeđuje gazde da smene Tuhela, Alegri čeka mesto na klupi.



Mbape dugo posti u Evropi i on je na udari kritika, a poznato je da nije u dobrim odnosima sa trenerom.







Tuhel kaže da će kritike sačuvati za svlačionicu, da ne priča javno o igračima, ali problem je sledeći. Poraz od Junajteda je zakomplikovao stvari, jer su u grupi još Lajpcig i Bašakšehir. Nemci deluju kao odličan tim, dok su Turci debitanti. PSŽ bi mogao da se nađe već sledeće nedelje u teškoj situaciji jer mora na svaki način da dobije u Turskoj, a ako ne bude remija na "Old Trafordu", bilo ko da pobedi biće blizu naredne runde. No to je sve matematika, videćemo, tek pitanje je da li će Tuhel preživeti, sigurno je da bi, u slučaju da ne pobedi u Turskoj bio smenjen...