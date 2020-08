Artur je već otišao iz Barselone, ali nije zaboravio slavni klub u kom je proveo prethodne dve sezone.



On je napravio i oproštajni video u kom se oprostio od svog dosadašnjeg kluba.



"Hvala na svemu, Barso!", napisao je on na Tviteru uz priloženi video.



Ovaj brazilski fudbaler svoju karijeru nastavlja u Juventusu, to je poznato odavno, dok će u suprotnom smeru otići Miralem Pjanić.