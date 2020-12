Košmarni kraj savršene godine za Erlinga Halanda!

Fudbaler Borusije iz Dortmunda Erling Haland odsustvovaće sa terena mesec dana zbog povrede tetive, rekao je danas trener nemačke ekipe Lusjen Favr.







Favr je za Skaj Nemačka rekao da se Norvežanin neće vratiti do "početka januara" i da se povredio na treningu. On je povredu doveo u vezu sa brojnim utakmicama i gustim rasporedom takmičenja.



"Možda je previše igrao", dodao je švajcarski trener.



"Prvo nismo mislili da će biti toliko loše. Ali, on sada ne može da igra", rekao je Favr.



Haland je ove sezone u osam utakmica u Bundes ligi postigao 10 golova, a šest puta je bio strelac u četiri utakmice u Ligi šampiona.



Borusija Dortmund će do kraja meseca odigrati sedam utakmica u svim takmičenjima bez jednog od najboljih strelaca Evrope.



Brojni klubovi izrazili su zabrinutost zbog povećanog broja povreda fudbalera, naročito povreda mišića, pošto su ranije odložene utakmice zbog pandemije morale da se odigraju za kratko vreme, a zatim je počela nova sezona.