Koronina računica jasna - Barsa nemoćna, minus jednak jednom mega transferu!

Nijedan klub ne zna šta ga čeka u narednim mesecima, jer još uvek nije poznato do kada će tribine biti zatvorene i kakve je sve posledice donela pandemija koronavirusa.



Ipak, Barselona je izašla sa jasnim ciframa, koje otkrivaju da bi jedan veliki klub mogao da bude u minusu između 120 i 140 miliona evra, što je ogroman udarac.



Kako je preneo ESPN, računa je sledeća - Barsa je izgubila oko 50 miliona evra od prodaje ulaznica za utakmice i u klupski muzej, oko 40 miliona od tv prava, i između 20 i 25 miliona evra od komercijalnih reklama u sportskim objektima i akademijama.



Potpredsednik Barse Đordi Kardoner najavljuje ukupne dobitke između 120 i 40 miliona evra za prvu polovinu 2020. godine.



"To je ono što znamo danas. Sigurni smo da ćemo imati još gubitaka. Moramo da smanjimo troškove i kupovinu. Sigurni smo da ćemo do februara uspeti da popunimo budžet", rekao je Kardoner.



Zbog svega ovoga, uprava Barselone opravdava odluku da proda pravo na ime stadiona, odnosno da dodatno zaradi od sponzora koji će "prekrstiti" Kamp Nou na određeno vreme.



Još uvek nije poznato ko će to biti, ali je izvesno da će taj projekat, koji navijači Barse osuđuju, biti realizovan do početka sledeće sezone.







Kada se podvuče crta, za sumu za koju je Barselona u minusu do sada, klub je mogao možda da dovede Nejmara, a i sasvim sigurno Lautara Martineza, čija je klauzula 111 miliona evra... To najbolje pokazuje koliki je ovo udarac za klub.