Koronavirus doneo revolucionarno pravilo, još samo da aminuje FIFA!

Koronavirus je pokosio čitav svet, sve je stalo, pa tako i fudbal. Klubovi su nedeljama "raspušteni", igrači treniraju u svojim kućama i čekaju povratak na teren. To sigurno neće biti nimalo lako, jer nikada nisu bili u ovakvoj situaciji, a kada se vrate, čeka ih pakao.



Klubovi, lige, savezi, jednostavno ne mogu da dopuste da se sezona ne nastavi, u igri je preveliki novac, stoga će ritam po povratku na teren biti žestok.



Od ranije je poznato da bi preostalih 11, 12 kola, zavisi kako gde, mogla da budu odigrana u razmaku od samo mesec i po dana, što bi moglo da se odrazi na zdravlje, odnosno povrede igrača.



Zbog svega navedenog, očekuje se da FIFA odobri predlog da se do kraja ove, ali i sledeće sezone, timovima omogući po pet izmena tokom utakmice!



To bi sigurno smanjilo mogućnost povreda, igrači bi mogli više da se odmaraju, i svima je ovo rešenje dobrodošlo.



Očekuje se još samo da FIFA i zvanično odobri ovaj predlog...