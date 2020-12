Korona zatvorila "svrake", šta dalje za PL?

Njukasl je slavio u prethodnom kolu protiv Kristal Palasa, izabranici Stiva Brusa su dobili meč na "Selhurstu" rezultatom 2:0, ali su vesti posle toga umanjila slavlje.



Jučerašnjim testiranjem utvrđeno je da su čak četvorica fudbalera i jedan član štaba pozitivni na COVID-19.



"Svrake" su hitno reagovale, odmah su zatvoreni svi prostori i tereni za trening, neće biti povratka kolektivnim treninzima najranije do četvrtka što itekako ometa pripremu meča sa Aston Vilom koji se igra u petak 4. decembra.



Engleski mediji već prenose informacije kako uprava Njukasla razmišlja o odlaganju meča, no pravila FA su jasna. Do odlaganja može doći ukoliko su tek četrnaest prvotimaca sprečena da učestvuju u utakmici zbog virusa.



Novo testiranje je zakazano za sutra, mnogi očekuju povećanje broja pozitivnih