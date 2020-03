Legendarni turski trener i aktuelni selektor te zemlje Fatih Terim pozitivan je na test Korona virusa, prenosi novinar Sportanda Emilijano Karčija.

Za sada nema daljih detalja, a Terim je još jedan u nizu poznatih ljudi iz sveta fudbala koje ovaj virus nije poštedeo.



Popularni "Imperator", kako ga zovu u Turskoj i Italiji, ima 66 godina, a pre Turske koju je vodio u nekoliko navrata bio je trener i Milana, Fiorentine, Galatasaraja i još nekoliko turskih klubova.



Turkish legendary football manager Fatih Terim announced that he is at the hospital after having tested positive for Covid-19

🙏🙏🙏🙏🙏