Korona, šta? Crna Gora otvara tribine, daleko pre svih!

Nakon 84 dana pauze, u subotu ponovo počinje crnogorski šampionat i to uz prisustvo navijača.



To je večeras potvrdio premijer Crne Gore Duško Marković, ali nije precizirao koliko će navijača smeti da uđe na tribine.



"Biće ograničen broj publike, uz odgovarajuće mere", otkrio je Marković.



Ovo je svakako jedna od zanimljivijih vesti u doba pandemije, kada se zna da će brojne lige igrati pred praznim tribinama najverovatnije i do kraja 2020. godine.



Čekamo samo da vidimo koliko će gledalaca biti na tribinama, doduše, ne znamo i koliko ih je bilo i pre virusa, ali bez obzira, ovo je zaista neubičajena odluka i vest...