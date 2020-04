Korona ipak neće okončati karijeru jednog od najboljih golmana svih vremena!

Vratio se Đanluiđi Bufon u svoj voljeni Juve nakon godinu dana provedenih u redovima Pari sen Žermena.



Šćešnji je ostao prvi izbor u Torinu, iskusni Italijan nije imao problem sa tim, upisao je 11 nastupa u svim takmičenjima do prekida sezone.



Stekao se utisak da bi koronavirus mogao i da okonča njegovu impresivnu karijeru, jer je pod velikim znakom pitanja nastavak sezone u Seriji A.



Ipak, kako prenose italijanski mediji, Bufon ne planira da stane, spreman je da potpiše novi ugovor sa Juventusom.



On bi tako trebalo da produži saradnju sa "Starom damom" do leta 2021. godine, što znači da će po isteku ugovora imati 43 godine.



Izgleda da je namera fantastičnog Italijana jasna, hoće trofej Lige šampiona, pa je spreman da "greje klupu" poljskom čuvaru mreže još godinu i kusur dana.