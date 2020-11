Korona ili Bartomeu, koji virus je gori po Barsu u 2020?

Teško da je neki klub prošao sve što je Barselona u ovoj, ludoj i baksuznoj 2020. godini. Sve je počelo još u januaru, kada je posle poraza od Atletiko Madrida u Superkupu Španije, Ernesto Valverde dobio otkaz iako je u tom trenutku Barselona bila lider La Lige. Njega je zamenio Kike Setijen, možda i najgori trener u istoriji Barselone, a takvih je bilo mnogo.



Nakon što je Barsa poklonila titulu Realu, šamar je usledio u četvrtfinalu Lige šampiona. Bajern je slavio rezultatom 8:2, nakon čega je i Leo Mesi želeo da ode. Došao je Ronald Kuman, kome su stavili titulu krivca što je proterao Luisa Suareza. Klub je u novembru čak mogao da upadne i u bankrot, i to je ukratko sve što se dogodilo. I ne, nije korona kriva, kriv je jedan mnogo gori virus po Barsu - Hosep Marija Bartomeu.



Najgore uprava u istoriji kluba, koja se "šlepala" uz talenat i kvalitet ponajbolje generacije, konačno je i otišla i napustila brod koji tone. Barsa je u najvećem finansijskom problemu od svih velikana, a razloga je mnogo više od same korone. Svi veći klubovi doživeli su fijasko u 2020. godini, niko nije imao većih kupovina, pa ni Barsa, pa kako su onda samo Katalonci u takvom problemu da moraju da spuste plate svim zaposlenima za 30-40% da bi bukvalno opstali? Odgovori nisu u potpunosti poznati, ali jedan od njih je činjenica da je Barsa jedini klub čiji budžet od plata igračima premašuje 80% od ukupnog! Ozbiljan klub tako nešto nije smeo da dozvoli, jer su Grizman, Kutinjo, Dembele, Umtiti, Roberto preplaćeni igrači, koji zarađuju po 25, 15, 12, 12 i 10 miliona evra (tim redom). Uz to, od 2015. kada je Bartomeu postao predsednik, nijedan igrač nije opravdao očekivanja, a Barsa je platila za njihova obeštećenja čak milijardu evra.









Ako na to dodamo da je Bartomeu basnoslovno plaćao kompaniju I3 Ventures da blati legende, pa čak i igrače i njihove lepše polovine ako bilo šta neko kaže protiv uprave, onda je jasno zašto je ovo najgora uprava i zašto je Barselona dotakla dno.



U finišu prelaznog roka, Barsa nije imala ni dva miliona evra da doplati kako bi dovela ili Erika Garsiju ili Memfisa Depaja, a prodala je recimo Suareza, Vidala, Rakitića i Rafinju za ukupno DVA I PO miliona evra, kako bi rasteretila budžet od plata.



Ipak, ova godina donela je i tri dobre stvari, koje da se nisu desile, Barsa bi se verovatno ugasila. Prva je da je Leo Mesi ostao, druga da je Bartomeu ipak podneo ostavku i treća je da će do kraja godine klub dobiti novu upravu. I ona sada mora da drži ključ i rešenje svih problema, kojih ima mnogo. Po svim anketama, i pored toga što će se kandidovati 6,7 biznismena, samo Đoan Laporta i Viktor Font mogu do konačne pobede.













Laporta je jedini od poslednjih pet predsednika koji je ostao do kraja svog mandata, od 2003. do 2010. godine, odnosno da ga nisu proterali. U tom periodu, Barselonine dve generacije su pokorile svet i Evropu. Prva je sa Rajkardom, Ronaldinjom, Dekom i Etom, a druga je Gvardiolina sa Mesijem, Ćavije, Inijestom. Laportin adut je Mateo Alemani, bivši direktor Valensije koga vidi kao svoju desnu ruku na Kamp Nou, te obećava pojačanja kao što su David Alaba i povratak Pepa Gvardiole u koji niko odavno ne veruje.



Viktor Font je najzanimljiviji među navijačima jer je totalna nepoznaznica. Na svojoj kandidaturi radi već četiri godine, a od samog početka njegov glavni adut je Ćavi Ernandes, koga je već jedno 100 puta opisao kao kamen temeljac nove Barselone. Takođe, Font želi Đordija Krojfa kao sportskog direktora, Karlesa Pujola za tehničkog, sada je u priči i Toni Nadal, dok obećava da bi Ćaviju u stručni štab doveo Andresa Inijestu. U prevodu, priča sve ono što svaki navijač Barselone želi da čuje.













Izbori se očekuju do kraja 2020. godine, kako bi nova uprava mogla da povuče svoje prve poteze u zimskom prelaznom roku. Ipak, strah svih je šta će zateći u klupskoj kasi i koje sve ugovore će uprava morati da plati, ili prekrši i potom plati penale, kao što je Superliga Evrope, kojoj je Bartomeu takođe potpisao pristupnicu...



Prazna kasa, tužni i iznevereni Mesi, očajna pojačanja godinama unazad, preplaćeni prosečni igrači, rat sa bivšim legendama, proterivanje Luisa Suareza i brojne mutne radnje poput one sa Arturom i Juventusom, i tolika prazna obećanja - kada sve ovo saberete i oduzmete, slažete li se da je Barsa svoj najveći virus imala i bez COVID-19?!



Valjda će ga i preživeti, posledice tek izlaze na površinu…