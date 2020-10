Korintijans, čitaj TIMČINA

Kažu da kada igraju Flamengo i Korintijans najviše ljudi u Brazilu, ali i onih koji žive van domovine gleda fudbal.



Jer, iako dva kluba nisu najveći rivali, FLA-FLU derbi, kao i Korintijans – Palmeiras dižu temperaturu do usijanja, u Brazilu ćete čuti da je ovo „Amerika derbi“. Asocijacija je jasna, makar po broju navijača ovo su klubovi sa ubedljivo najvećom podrškom na kontinentu.



Jer, za Flamengo navija 32 miliona ljudi, dok „Timao“ podržava 27 milona, ali crno-beli su poznati kao klub koji ima najviše klubova navijača na svetu. Oni to uvek sa ponosom ističu, plus, Korintijans je na „Forbsovoj“ listu najvredniji klub Južne Amerike, procenjuju se na oko 600 miliona dolara, što je više od Flamenga, ali i Boke i Rivera.



Sebe nazivaju „Timao“, što znači „Veliki tim“ na portugalskom, ili „Narodni tim“ pošto su oni jedina brazilska ekipa koju su u ranim godinama prošlog veka osnovali radnici. Mnogi imigranti se tradicionalno opredeljuju za Korintijans, a oni su, verovali ili ne, osvovani u „Ulici Imigranata“ u Sao Paulu.



Postoji i jedna protivrečnost, kada su imali najmanje uspeha, imali su i najviše navijača, zato sebe zovu Fiel odnosno „Verujući“, ako bismo dostovno preveli, ili „Odani“ što je možda bolje.



Korintijans je u proteklih deset godina doživeo svoje najsvetlije trenutke, pronašli su „Sveti gral“ osvajanjem Kopa Libertadores, a tri od sedam titula prvaka Brazila su slavili u ovoj deceniji.









Nelogičnost, da imaju jednu južnoameričku titulu i dve svetske, dolazi od činjenice da su bili domaćini prvog SP za klubove, 2000. godine i da su stigli do trijumfa, tukli su Vasko na penale, oba tima su prethodno u grupi eliminisala velikane Real, odnosno Mančester Junajted.



Sa Flamengom su se zakačili pre par godina kada im oteli prvo Emersona Šeika, Brazilca koji igra za reprezentaciju Katara, a onda su „Rubro Negra“ odveli i legendarnog Peruanca Paola Gerera sa kojim je Korintijans pokorio svet. Upravo je to poremetilo ravnotežu jer ako je „Timao“ bio neprikosnoven do 2015. od tada je Flamengo osvojio i brazilsku titulu i Kopa Libertadores i Rekopu.



Rat je besneo i 2005. kada je jedan od najboljih brazilskih igrača tog vremena koji je samo jednom igrao za reprezentaciju Renato, otišao u Flamengo, sa oba tima je osvajao trofeje, ali se mnogo duže u dva navrata zadržao u „Crveno-crnima“.



Najlepša priča Korintijansa je „Sokratesova“ demokratija, kada je legendarni fudbaler za šest goduna u srcu vojne diktature praktikovao političku slobodu, komunističku ćeliju koju je zvao „Korintijansov sistem“ u kome su igrači koji su osvojili tri titule za šest godina naterali upravu da se i oni pitaju.



Kada je umro 2011. titula Korintijansa je posvećena ovom čoveku, sportisti koji je inspirisao generacije mladih ljudi.



Igrao je i za Flamengo, sezonu posle povratka iz Italije, ali tada je već bio u poznim godinama i način života je počeo da uzima maha.



Za Korintijans meč dolazi u loše vreme, očajni su ove sezone i Flamengo je veliki favorit u ovom duelu...