Koreni netrpeljivosti između Portoa i Sitija, sukob dug osam godina!

Jedan od bizarnijih sukoba videli smo u nedelji za nama u meču između Portoa i Mančester sitija u kojem su oba tima obezbedila plasman u nokaut rundu Lige šampiona.



Prvo je Fernandinjo izneo kritike na račun "previše defanzivne i grube igre rivala", da bi slično ponovio i Gvardiola kojem je trener Portugalaca odgovorio kratko.



"I ja bih bio nezadovoljan time što nisam pobedio da imam takve igrače i budžet kao Gvardiola", kazao je Serđo Konseisao, a potom je i Porto izdao zapaljivo saopštenje u kojem je istakao prekršaj nad Otaviom kada sudija nije dosudio penal.



U čitavu priču su ubacili i Bernarda Silvu, bivšeg fudbalera ljutog rivala Benfike kojeg su okarakterisali kao "dokazanog rasistu" aludirajući na kontroverzni tvit prošle sezone zbog kojeg je omaleni vezista čak i propustio jedan meč.



Mančester siti je odgovorio da ovo "nije prvi put da Porto reaguje na isti način", te istakao i slučaj iz 2012. godine kada su navijači Portoa vređali tada fudbalere "građana" Jaju Turea i Marija Balotelija na rasnoj osnovi.



Bilo je to u drugoj rundi Ligi Evrope kada je Siti slavio sa 2:1 u Portugalu, tadašnji trener Vitor Pereira istakao je da nije čuo rasistička vređanja sa tribina, te je to okarakterisao kao "nesporazum".



Porto je na kraju kažnjen sa 20 hiljada evra, a Siti je pobedio i u Mančesteru sa ubedljivih 4:0 kada je Porto optužio domaće navijače da su vređali Hulka, takođe na osnovu boje kože.



Sukob postoji i između dva trenera, kao igrači su nastupali jedan protiv drugog početkom veka - Konseisao u Interu, a Gvardiola u Breši i Romi.



Portugalac je ovoga puta optužio Pepa da vrši pritisak na sudije i provocira protivničke igrače i klupu i to nakon što je Španac istakao da je Porto "veoma defanzivna ekipa koja se brani sa osmoricom igrača".