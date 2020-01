Kontroverzna FA - Napadač kažnjen zbog navijanja!?

Šefild Junajted je jedno od najvećih iznenađenja ove sezone na Ostrvu.



Kris Vajlder je skoro produžio ugovor sa "Blejdsima" nema sumnje da ćemo gledati odličan fudbal na "Bramal Lejnu" još dosta dugo. Jedan od igrača koji zavređuje pažnju jeste i Oliver MekBrni, mladi Škot je i doneo pobedu protiv Vest Hema svojim golom u 53. minutu.



Juče je prisustovao velikom velškom derbiju između Kardifa i Svonsija u Čempionšipu. Meč je završen 0:0, a bivši napadač "labudova" je uhvaćen kako zdušno navija za svoj nekadašnji klub. Po pisanjima Skaj Sporta FA će započeti proces, mladi Škot će možda snositi i posledice.



Optužbe su da je pravio neprilične gestove, situaciju procenite sami.

Images emerged on social media showing McBurnie photographed making an 'obscene gesture' towards Cardiff supporters during the game.