Konteov tužni rekord, potpuno izgubio nerve, samo mu još falio smrtni neprijatelj, jedan od najvećih trenera svih vremena!

Mnogo puta smo pisali o Konteovom negativnom rekordu u Evropi, osvajao je prvenstva sa Juventusom i Čelsijem, sjajno radio u reprezentaciji Italije, ali kada izađe van nacionalnih šampionata, elegija.



Sa Juventusom je odigrao jedno četvrtfinale, pa onda ispao u grupi, sa Čelsijem osmina finala, sa Interom prošle godine nije prošao grupu, ali je stigao do finala LE.



Mada to je utešna nagrada, ove godine je neće ni biti, prvi put Inter je završio kao četvrti i eliminisan je iz Evrope. Nakon 0:0 protiv Šahtjora, Konte se obračunao sa reporterima, i poručio im da razmisle pre nego što pitaju.



Mnogi veruju da je inicijalna kapisla bilo pitanje o Kapelovom komentaru da Inter nije dovoljno želeo pobedu i da nije dao sve.



"Svako neka misli šta hoće, ali prvo uključite mozak. Ne slažem se, bili smo odlučni, borbeni, ali nismo dali gol. Imali smo problema tokom jeseni i sa sudijama i sa VAR, sada to može da se kaže", bio je besan Konte.











On ne voli Kapela i osećanje je obostrano. I vodi poreklo iz finiša igračke karijere. Naime, Kapelo je stigao iz Rome, doveo sa sobom "Pumu" Emersona i saopštio kapitenu da mu nije potreban. Tako je Konte 2004. završio karijeru i prihvatio ponudu Điđija di Kanija da mu bude pomoćnik, pre nego što je sam debitovao na klupi u Arecu.



Ali, netrpeljivost je ostala, Kapelo ne propušta priliku da kritikuje Kontea.



Inače Konte je preporučio novinarima da sami upišu kurs u Koverćanu i postanu treneri, možda ga zamene...



Naravno, mediji su od jutros napali trenera da ne ume da gubi, da je nevaspitan, da stalno traži izgovore, sada je pritisak ogroman, Inter mora da osvoji "Skudeto". Biće mu lakše, sa Juventusom i Čelsijem je titulu osvajao kada nije igrao Evropu, ali svejedno, to je pojednostavljeno gledanje na stvari...







Gubitak od ispadanja biće veliki, ali Inter nema novca za Alegrija i Konte je siguran dok se bori za šampionat. Ako toga ne bude, nema sumnje da će biti smenjen pre kraja sezone...