Konte više ne veruje, ali da li klub ima poverenja u njega? Situacija loša, strah od petog mesta?

U Interu su svesni, od titule nema ništa, Konte je ljut, nema dovoljno igrača, makar tako tvrdi, a pred gostovanje u Parmi, novi problemi.



Naime, Škrinjar zbog isključenja ne može da igra na tri meča, Lautaro Martinez je povređen, videćemo hoće li se oporaviti, nema Sensija, Brozović je rovit, pokazalo se da igrači sa klupe nemaju kvalitet za rotaciju.



"Gazeta" piše da ako Inter ne dobije u Parmi, a Roma slavi u Milanu, i Atalanta dobije u Udinama, više ni Liga šampiona nije sigurna, mada nam se čini da je to preterano, Konteov tim ima +10 u odnosu na petoplasiranu Romu, mada u 34. kolu gostuje na "Olimpiku".



Ipak, bez obzira na to što će verovatno biti u top 4, niko nije zadovoljan, pogotovo ako ne naprave ništa u LE.



Italijan ne odustaje, mada trpi kritike, on insistira na Vidalu i Tonaliju, dakle dvojici vezista, na napadaču, čak i ako ostane Lautaro, plus igračima po bokovima, kao i novom štoperu jer mu Godin nije po volji. Ali, Godin sa ovakvim primanjima ne može da nađe novi klub, to je sasvim jasno, a i ne želi da ode.











Mnogo je kritika na račun Kontea, da Inter nema igru, ali nema ni daha, da je skrajnuo Eriksena koji je trebalo da bude motor ekipe, da je veliki broj povreda i posledica načina treninga, ali sve su to slepe primedbe, do januara Inter nije zaista imao dovoljno igrača, a i daleko su od kvaliteta Juventusa, koji takođe igra loše, ali ih je pred pandemiju dobio baš lako na praznom "Alijancu".











U svakom slučaju, Konte traži najmanje četiri ili pet igrača i da se oslobodi Valera, Vesina, Galjardinija, teško će ostati Mozes, Asamoa, Ranokija, biće to jedna u nizu revolucija.



A one kod Intera slede svake godine, bez uspeha...