Konte - Uvrede po navici! Zbog čega je bio u pravu i može li uprava da mu vrati osmeh na lice!

Problem na koji je Konte ukazivao se sada vidi, jednostavno, Inter nema dovoljno igrača i stigao ih je umor. Videlo se i u finišu Lige šampiona, par utakmica dobili su srećno, ali isto tako su nesrećno izgubili dva boda od Lećea u gostima.



Italijan je upozoravao da je ekipa u nastajanju, ali da ima šansu, ako se dovede još igrača, jer Juve igra sa dva tima i lako nalazi zamene. Ostali su bez Demirala i Kjelinija, povredio se i Aleks Sandro, nije se osetilo.



Ne igraju dobro, ali imaju Ronalda, pobeđuju i sada je to onaj stari Juventus koji sakuplja bodove. Jasno da ništa nije gotovo, ali Inter mora da ostane blizu, još neki kiks, ako šampion ode na desetak bodova prednosti, to se ne ispušta.



Sari se ne slaže.



"Ima još 54 boda u igri, sve je moguče, iskreno očekivao sam da Inter i Lacio padnu, ali mi moramo da gledamo sebe, ne blistamo. Što se Ronalda tiče, već sam rekao, on napravi jedan problem pa reši 1000 drugih, zato je najbolji na svetu", kaže trener Juventusa.



Ponovo je zamenio Dibalu i ponovo je "La Hoja", asistent kod drugog gola bio ljut.



"Neka ide kući i ispava se", dodao je Sari.



Juve neće više ništa učiniti na transfer pijaci, osim eventualno prodaje Džana. Čeka se procena lekara oko Kjelinija, ako se kapiten vraća u februaru, nema potrebe da se dovodi novi štoper, ako ne, možda stigne neko na pozajmicu od šest meseci, ali to je malo verovatno.



U stvari, do kraja prelaznog roka treba očekivati mnogo više aktivnosti u Interu i Milanu nego u Juventusu koji ima i previše igrača i nema razloga da menja...

Mnogo toga lošeg se dogodilo Konteu juče, nije samo remi u pitanju. Ponovo je bio na meti navijača u rodnom gradu, oni mu nikada neće oprostiti što je trenirao Bari, zbog toga je dobio i šamar na malom fudbalu pre nekoliko godina u Salentu. Jednostavno derbi juga izaziva emocije koje često nemaju veze sa fudbalom, pa je suludi napad na Kontea samo još jedan u nizu incidenata kada su dva grada u pitanju.Juče su navijači Lećea "pozdravili" nekadašnjeg igrača i sada trenera Intera transparentom, "Konte - Čovek bez časti". Videćemo kakav će mu doček prirediti navijači Juventusa kada bude gostovao sa Interom na "Alijancu".Inter je na četiri koraka iza Juventusa, sada posle remija u Lećeu kao da su ambicije splasle, mada navijače greje nada u pojačanja. Čeka se konačan dogovor oko Eriksena, naime, Danac bi mogao da se odrekne i dela primanja kako bi otišao iz Totenhema šest meseci pre kraja ugovora.Stigao je Ešli Jang, trebalo bi, ako ode Politano, da iz Čelsija dođe i Žiru, a Viktor Mozes bi mogao ponovo da se pridruži Konteu kod koga je igrao sjajan fudbal.