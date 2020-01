Konte se poslednji smeje, orobio kasu Čelsija, isplata karijere!

Sada je i zvanično, posle smene, tužbe, natezanja, i na kraju odlaska Kontea računi su poravnani.



Mnogo razloga da bude zadovoljan ima italijanski trener. On je osim ugovora naplatio i štetu Čelsiju, tužio ih je jer mu je propao transfer u Real, zatim italijansku reprezentaciju dok su oni većali da ga smene.



Podsetimo on je počeo pripreme pre dva leta, pa je nakon nekoliko treninga smenjen. Kada se sračuna ono što su mu bili dužni za ostatak ugovora, od dve sezone, i šteta, dolazi se do monstruozne brojke, preko 30 miliona evra je Čelsi morao da isplati.



Oni su o tome ćutali, ali je finansijski izveštaj za prošlu godinu razotkrio čitavu priču.



Inače, Konte je u prvoj sezoni osvojio titulu, u drugoj FA Kup, ali nije se plasirao u Ligu šampiona, imao je mnogo problema sa upravom kluba zbog nekih izjava, a odnosi sa Marinom Granovskajom su bili očajni.



Na kraju, sve se završilo otkazom, ono što se zna je da Čelsi servira osvetu, pa su pokušaj Intera da recimo dovede Markosa Alonsa sasekli, priča se baš zbog Kontea, na samom startu tražeći nerealnu sumu, oko 45 miliona evra.



Sigurno da Konte neće biti baš dobrodošao na "Stamford Bridž" u budućnosti.