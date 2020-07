Konte razbesneo klub, ali bi naslednik koštao 150 miliona evra. Kakva je reakcija Kineza?

Poslednje izjave Antonija Kontea nisu naišle na dobar prijem kod vlasnika. Oni smatraju da trener nema pravo da se žali na ekipu, već su uložili novac u tim, a rezultati nisu zadovoljavajući.



Ostaje LE, međutim, izgleda da su očekivanja bila veća, pošto je Konte osvajao titulu u svojim prvim sezonama u Juventusu, odnosno Čelsiju.



Sa druge strane to nje bilo preambiciozno očekivati, mada je sam trener tvrdio da klub ima šansu ako se pojača tokom zime. Stiglo je nekoliko igrača, Jang i Eriksen, Moses su pridodati Sensiju, Bareli, Biragiju, Godinu, Aleksisu Sančezu, sem Danca, sve druge igrače je tražio Konte.



Ipak, nije bio ni blizu, a javile su se sumnje u njegov izbor igrača, isti problem je imao sa Juventusom.



Mediji su jasno lansirali priču o smeni, jer se Konte sada ne slaže sa klubom oko pojačanja, on ne želi Tonalija, nego Vidala, ne odgovaraju mu ni Godin, ni Škrinjar, klub je već kupio Hakimija, Konte želi i Džeka bez obzira da li ide Lautaro, ali i Emersona Palmijerija plus nekog štopera.



Sve to bi moglo dodatno da isprazni kasu, nije problem u novcu već u biranju fudbalera, tačnije Konteovom zahtevu da ima autonomiju u dovođenju igrača. Ali, to predsednik Žang i Marota neće dozvoliti, pa ostaje napeta situacija.



Konte ne mora da strahuje za otkaz, ima ugovor na još dve sezone, kada se sve sračuna, ako bi Inter smenio trenera i doveo neku od željenih zamena, Alegrija ili Poketina, čitava operacija bi sa porezima koštala neverovatnih 150 miliona. Konte neće dati ostavku, to je sigurno, lekciju je naučio, tako je i pauzirao godinu nakon otkaza u Čelsiju.



Inter ima obavezu da još 12 meseci plaća Spaletija i njegov stručni štab, to košta 13.5 miliona, pa je jasno da je sudbina kluba vezana za Kontea.











Šta će se dalje dešavati?



Žang i Marota su razgovarali o problemu, pominjano je da treba smiriti trenera, skrenuti mu pažnju na izjave i prozivke što je sa nekadašnjim selektorom Italije uvek problem, a Marota je bio protiv da mu se daju odrešene ruke jer i on smatra iz vremena dok su sarađivali u Juventusu da je Konte dosta grešio u dovođenju igrača.



Dakle, nikako otkaz, ali ni "kard blanš" u prelaznom roku.



Inter ima plan da uz Hakimija dovede Palmijerija za levu stranu, Tonalija iz Breše, kao i jednog napadača, ne nužno Džeka. Ne žele da gomilaju fudbalere, kao ni da angažuju na višegodišnji ugovor Vidala koji traži preveliku platu.



Šta će od svega biti ostaje da vidimo, tek ova sezona je za zaborav...