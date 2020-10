Konte nikad gore, da li je kapiten Srbije krivac i da li je mlađi zemljak rešenje?

Antonio Konte nikada nije startovao gore u karijeri. Naime, on je u prva četiri kola sa Interom uzeo sedam bodova, remi sa Laciom i poraz u "Madonini" zaljuljali su Inter. Ništa naravno nije izgubljeno, ali ono na čemu je Konte zasnivao ekipu se raspalo.



Naime, odbrana je u fronclama, primili su osam golova, tako se ne osvaja titula. Doduše prošle godine su završili sa najmanje pogodaka u mreži Handanovića, su opet ostali iza Juventusa.



Glavni krivci su, ako je suditi po medijima u Italiji, pojačanja, konkretno Aleksandar Kolarov. On se nije snašao u ulozi štopera, mada je igrao sjajno za Srbiju u Oslu, ali u naravi Italijana je da krivce traže u strancima.



Kolarov je, posle derbija u analizama ocenjen veoma loše, čak ga smatraju za najgori potez u prelaznom roku. U Ligi šampiona vratiće se Bastoni, a Srbin će izgleda izgubiti mesto.



Pomalo je čudno da malo ko pominje D'Ambrosija koji verovatno još sanja rivala, Leao mu je zaista život učinio teškim u subotu uveče.



Ipak, kako rekosmo, izgleda da će kapiten Srbije izgubiti mesto u ekipi, a najavljuje se da će Inter sigurno dovesti štopera u januaru. I to, prodati Škrinjara, koga Konte ne ceni posebno, a probati sve da kupi Blekija Milenkovića koji ulazi u poslednjih 18 meseci ugovora sa "Ljubičastima".







Na sve probleme se nadovezala i ocena Adrijana Galijanija da bi da Škrinjarom i Bastonijem derbi verovatno imao drugačiji ishod.



Bilo kako bilo, prilika za rehabilitaciju je Liga šampiona, duel sa "Koltovima" iz Gladbaha na Meaci, a onda i gostovanje Đenovi na Marasiju gde su pod imperativom da prekinu mini seriju neuspeha.