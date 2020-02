Konte nema dilemu: "Kakva titula, Lacio i mi smo autsajderi!"

Trener fudbalera Intera Antonio Konte rekao je danas da predstojeća utakmica njegove ekipe i Lacija predstavlja duel autsajdera u borbi za titulu u Seriji A.



"To će biti teška utakmica. Lacio je konsolidovana stvarnost u italijanskom fudbalu, osvojili su Kup Italije prošle sezone, a sada Superkup. Pojačali su se i zadržali svoje najjače igrače. Trener Simone Inzagi sjajno radi i njihov napredak je bio neizbežan. Planiranje, vizija i strpljenje su se isplatili", rekao je Konte, preneo je sajt Fudbalitalija.



Inter će u nedelju od 20.45 igrati u Rimu protiv Lacija. Inter i Juventus su prvi na tabeli sa po 54 boda, dok Lacio na trećem mestu ima 53.



"To bih nazvao utakmicom dva autsajdera. Mislim da je to najbolja definicija. Lacio je pokazao toliku snagu da će sigurno ići na pobedu, ali i mi ćemo. Svaka ekipa imaće strategiju, pokušavaće da ograniči slabe tačke i istakne najjače. Ovo je izjednačena utakmica, obe ekipe su spremne da igraju fudbal. Neka bolji tim pobedi", rekao je Konte.



"Igranje preko krila je važno, posebno što su taktički sistemi dve ekipe slični. Lacio koristi dva napadača, sa Sergejom Milinković-Savićem, koji često ide napred. Nadam se da će biti zanimljiv meč, a ekipe će pokušati da se nadigravaju", dodao je trener milanske ekipe.