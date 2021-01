Konte izgubio nadu, ode 30 miliona u prevari kao da ih nikada nije ni bilo...

Antonio Konte brine svoje brige, danas će u matine terminu igrati protiv Rome, ali i na ličnom planu mu ne ide.



Naime, verovatno znate da je trener Intera bio žrtva prevare koju je organizovao Masimo Boskićo, italijaski broker u Londonu. On je osam klijenata olakšao za ogroman novac uključjući Kontea koji je uložio 30 miliona evra.



Letos je sud naložio brokeru da vrati uloge, ali e-mail je lažan, kao i dokumenta koje je prevarant podneo klijentima, što ukazuje da mu je namera od početka bila ista.



Investicije su ili propale, ili ih nije ni bilo, to utvrđuje policija koja je izdala nalog za hapšenje Boskića, ali on je nedostupan Interpolu, nalazi se u Emiratima, prema poslednjim informacijama.



Konte je u društvu fudbalera El-Šaravija, zatim advokata koji recimo zastupa Ranijerija, ali i italijanskog ambasadora u Londonu, Trombete.







Šanse da novac bude vraćen su male, Boskiću je zaplenjena imovina, ali jasno dok sudski proces traje, ništa od toga ne može da se proda na aukciji, a i pitanje je koliko bi novca Konteu moglo da bude vraćeno...



On je sada angažovao italijanske advokate jer smatra da njegovi interesi u Engleskoj pred sudom nisu zastupani na pravi način...