Konte ima novu metu među 'svojima', ko treba da nauči da igra odbranu?

Inter se vratio u Ligu šampiona, ali je posle samo četiri odigrana kola i tek dva osvojena boda vrlo blizu i ekspresnoj eliminaciji. Sutra gostuju lideru svoje grupe, Borusija Menhengladbah igra neverovatno u Evropi - prvi meč na "Meaci" je završen rezultatom 2:2. "Neroazuri" su potom vezali nerešenu sa Šahtjorom i dva poraza od Real Madrida.



Konteu nije strano da ima pik na nekog od svog igrača. U Čelsiju je to bio Kosta, u Interu Kristijan Eriksen a sada sličan režim čeka Hakimija, ukoliko ne poboljša određene segmente igre.



"Idite i pogledajte šta sam rekao na početku sezone o Hakimiju. Ostajem dosledan sebi. On ima potencijala, ali mora dosta da radi na svojoj defanzivnoj fazi igre. U Italiji postoje pritisci, očekivanja i zahtevi su veći nego u Nemačkoj i Premijer ligi, pogotovu u timu poput Intera. On je dečko koji ima dobar potencijal, ali mora raditi sa tim saznanjem da postoji pritisak", izjavio je Konte na konferenciji pred sutrašnji meč.



Interu treba pobeda protiv Borusije ukoliko želi da zadrži matematičke šanse, poraz bi ugrozio i potencijalni nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Hakimi je jedno od skupljih pojačanja ovog leta, bivši igrač Real Madrida je dobio i odmor protiv Sasuola.













Videćemo kako će odgovoriti na kritike mistera.