Konte ima 40 dana, ovo su razlozi za Interovu odluku?!

U Inter su nezadovoljni, pisali smo juče, problem se loši rezultati, na vidiku je ispadanje iz Lige šampiona, a tim ima šest bodova manje nego u ovo vreme prošle sezone. Ređaju se remiji, kritike na račun Kontea pljušte, da je predvidiv, da nema rešenja, da je rasturio ekipu, da su mu procene loše. Primili su 16 golova u prvenstvu, nije bio zadovoljan odbranom koja je prošle godine bila najbolja u ligi, ali bez Godina i Škrinjara to deluje mnogo gore.



Zameraju mu što je insistirao na Aleksisu Sančezu, Čileanac je dobio ugovor od sedam miliona neto po sezoni, a nije pokazao ništa u dosadašnjem toku prvenstva, niti da je zamena za Lautara i Lukakua.



Sve to pojačalo je pritisak, i dalje mnogi tvrde da je Inter pogrešio što je ubeđivao Kontea da ostane, da i dalje traje tihi sukob između direktora i trenera koji je isterao svoje, doveo Vidala, ne vidi se da Čileanac pravi bilo kakvu razliku.



Sve u svemu, danas mediji pišu da Konte ima 10 utakmica posle pauze da spasi sezonu, tačnije da stabilizuje ekipu. Ako ne dobije Real u Ligi šampiona kod kuće, gotovo je eliminisan iz LŠ, ali čini se da je prvi cilj povratak titule posle deceniju.



Kojih su 10 utakmica ključne, za Kontea, osim naravno Lige šampiona.











U Seriji A, dočekuje Torino, prilika da dobije tek drugu utakmicu u devet poslednjih susreta, u tako lošoj seriji Inter nije bio, verovali ili ne, od 1970. dakle pola veka.



Posle meča protiv Reala, gostuju kod opasnog Sasuola, pa onda idu u Menhengladbah, dočekuju Bolonju i Šahtjojr, gostuju na Sardiniji, pa sledi derbi protiv Napolija kod kuće. "Na Meacu" će do pauze i Specija, Inter ide u Veronu pred Božić. Dakle do praznične pauze nemaju težak raspored, ai ni prava na kiks.



Idealno bi bilo da uđu u seriju pobeda u šampionata, pritisnu rivale, vrate samopouzdanje, niko nije pobegao, pa ništa nije izgubljeno...



Klub neće dovoditi igrače u januaru, osim ako ne proda Eriksena ili eventualno Škrinjara, budžet ne postoji, Kinezi su poručili da je samofinansiranje jedini način jer su mnogo izgubili u epidemiji.



Ali, Konte mora da pobeđuje da bi dočekao zimu, inače ga neće spasiti ugovor od 12 miliona po sezoni, Alegri je i dalje bez posla i nije tajna da je on bio prva želja Bepea Marote prošlog leta.