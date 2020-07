Konte brutalan - "Neko vidi drugo mesto, ja vidim prvo mesto za luzere!"

Inter je preksinoć odigrao meč bez golova sa Fiorentinom.







Klub sa "Meace" ipak može u naredna tri kola doći do pozicije broj dva, ali Kontea to ne zadovoljava.



"Bila je dobra utakmica, igrali smo sa pravim intenzitetom, dodavanja su bila dobra, ali nismo imali sreće pošto smo pogodili okvir gola dva puta. Kada ispustite poene to znači da nešto nije išlo po planu. Pokušavamo da razvijemo taj ubilački instinkt i srećan sam što su moji igrači nezadovoljni remijem"



"Drugo mesto po meni nema smisla, to je prvo mesto za gubitnike. Neko je zadovoljan time, ali ne ja. Ne želim ni da moji igrači budu zadovoljni time", izjavio je Konte posle meča za Skaj Sport Italija.



-