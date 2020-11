Konačno, ne jedna, dve odlične vesti za Kumana!

Klemen Lengle nije teže povređen, ali to nije jedina dobra vest, pošto se ove nedelje vraća i Ronald Arauho.



Barsa je letos rizikovala da ostane samo sa Pikeom, Lengleom, povređenim Umtitijem i mlađanim Arauhom, i to joj se obija o glavu.



Erik Garsija je ostao neostvarena želja, nakon Pikeove povrede, sve je spalo na Lenglea, kome je pomagao De Jong, a onda je na poslednje dve utakmice eksplodirao Osker Mingeza.



Dobra vest je da jučerašnje povreda Lenglea nije ozbiljna i da će možda čak biti spreman za gostovanje Kadizu u subotu, dok bi Arauho mogao da dobije zeleno svetlo za gostovanje Ferencvarošu u sredu.



Arauho je van stroja od utakmice sa Juventusom, 28. oktobra, vraća se u pravom trenutku, i on i Mingeza će se boriti za mesto pored Lenglea u narednim mesecima dok se ne vrati Đerar Pike.



Podsetimo, Pike je odbio predlog lekara da ide na operaciju, leči koleno matičnim ćelijama zbog čega bi mogao da se vrati na teren krajem marta.



Samjuel Umtiti je i dalje u Kumanovoj nemilosti, niti on, niti lekari nemaju poverenja da on sa svojim ugroženim kolenom može da igra više ozbiljan fudbal.



Dakle, od vikenda, Barsa će imati štoperski trio koji će se boriti za dve pozicije i verovatno se često rotirati, a to će biti polaznici La Masije, Arauho i Mingeza i sada već starosedelac Lengle.







Barsa u sredu od 21.00 gostuje Ferencvarošu, u istom terminu u subotu Kadizu, a onda u utorak takođe od 21.00 dočekuje Juventus...