Konačno! Haland odgovorio na ruganje igrača PSŽ, kakva će biti njegova sudbina ovog leta?

Podsetimo, Haland je "meditirao" proslavljajući golove protiv Parižana u Dortmundu, Nemci su tada pobedili, bilo je velike bitke, provokacija, utakmica je često izlazila iz okvira fer pleja.



A onda u revanšu na praznom stadionu, pobeda PSŽ, tokom meča čulo se jasno, kako igrači domaćih komentarišu golove, i Di Marija kako kaže saigračima, "hajde da bednicima damo pet golova".



Mnogo je zle krvi bilo u dva meča, ali kada se završilo, nije prestalo. Naime, fudbaleri PSŽ su posedali kao da meditiraju, tako slavili pobedu rugajući se Halandu.



Ali, Norvežanin im to nije uzeo za zlo.



"Neka su se i rugali, pomogli su mi. Slike su obišle svet, ja obožavam da meditiram i smatram da je meditacija veoma važna stvar za dobrobit ljudi. Iako im to nije bila namera, promovisali su ovu tehniku, obišla je svet", kaže Haland.



On je za Salcburg i Dortmund dao 40 golova u 33 meča ove sezone, nastaviće da trese mreže, Bundesliga će se nastaviti, ali ne idućeg vikenda, već izgleda 16. maja, prema novoj preporuci.



Mnogi se pitaju, da li će senzacionalni Norvežanin napustiti Nemačku, sigurno da svi vodeći svetski klubovi žele fantastičnog napadača, ali izgleda da on naginje odluci da ostane, ma kakva ponuda bude bila.



Naime, klauzula koju je Rajola uspeo da unese u ugovor je 75 miliona evra, ali za naredno leto. Dortmund bi sada tražio više, a li s obzirom na situaciju u fudbalu i pandemiju, teško je očekivati da se pojavi neko sa nepristojnom ponudom.



No, i da ona stigne, priča se da Rajolina nije poslednja, on je agent igrača, ali poslednju reč ima otac, nekada profesionalac u PL, Alf Inge Haland. On smatra da bi njegov sin trebalo da ostane u Nemačkoj, da je Dortmund ispoštovao dogovor da će Erling biti standardan i da je najbolje da sačeka.



To bi moglo da se poklopi sa odlukom Odegarda da ostane još sezonu na pozajmici u Sosijedadu, kako bi igrao standardno, jer ne želi da čeka šansu pored Luke Modrića.



U tom slučaju, dva Norvežanina bi u leto 2021. mogla da zaigraju za Real, mada Rajola ne bi mogao da računa na toliku proviziju, kao u slučaju da Haland ode u Juventus i bude novi vođa napada.







Haland je odbio Juve prošlog leta, iako je Molde prihvatio ponudu, otišao je u Salcburg da bi igrao, nije želeo da ga Juventus pozajmljuje klubovima Serije A.



Spekulisalo se zimus da će u Junajted, razgovarao je sa bivšim šefom Solskjerom, ali je odabrao Nemačku, upravo zbog sigurne minutaže. I nije pogrešio.



Haland inače kaže da novac nije odlučujući.



"Meni je smešno kad pročitam da ću otići tamo gde mi ponude najviše novca. Svako ko me poznaje, zna da je novac poslednja stvar kojom se rukovodim u karijeri", objašnjava Norvežanin.