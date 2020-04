Konačno, dobre vesti! Italijani nehotice otkrili, ovo su dva raspleta fudbalske sezone u Evropi!

Kako sada stvari stoje, nazire se rasplet fudbalske sezone. UEFA će naredne nedelje razgovarati sa nacionalnim savezima, većina je da se odigraju prvo lige, a da zatim usledi rasplet u evrokupovima.



Tu bi varijanta bila da se odigra nokaut sistem, prvo kompletiraju parovi četvrtfinala, a onda se igra jedan meč na neutralnom terenu.



Finale bi bilo u avgustu u Turskoj, u jednom slučaju 8. avgusta, ako se šampionati završe u julu a ako se produže do kraja sedmog meseca, jasno da bi onda završnica bila pomerena za kraj avgusta, pominje se 29. avgust. To bi značilo i da nova sezona neće početi pre kraja septembra.



Druga opcija bi bila da se igraju kupovi paralelno sa šampionatima.



To je otkriveno u pregovorima italijanskih klubova, ta opcija bi podrazumevala ono što smo juče pisali, povratak Serije A krajem maja utakmicama revanša polufinala kupa, zatim bi šampionat bio nastavljen 31. maja pa bi 10. juna bila odigrana zaostala četiri meča.











U slučaju da UEFA dogovori da se igra uporedo, onda bi i Italijani produžili sezonu pa bi šampionat bio završen 2. avgusta, ne bi bilo toliko vanrednih kola, a finale kupa bi bilo igrano krajem jula u Rimu.



Sve u svemu, Italijani ne brinu, nemaju poput Engleza rok kada moraju da završe prvenstvo, u PL se kako smo pisali lome koplja oko završetka sezone 30. juna, dok veći klubovi žele da se iskoristi maksimalni rok 12. jul. To bi značilo i da engleski klubovi budu spremniji i odmorniji za evrokupove u nastavku leta.



Kod Španaca još ništa nije poznato, tek će se razgovarati, ali pre juna nema fudbala, Francuzi neće nastaviti, ako nastave uopšte pre 12. juna, a Nemačka će ipak, kako stoje stvari odložiti šampionat ipak za poslednju nedelju maja, iako je bilo priče da će započeti ranije...