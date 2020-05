Kome treba more? Englezi spremaju letnji fudbalski blokbaster, ovo je raspored, sedam ludih nedelja uz TV!

Iako će danas biti održan novi sastanak klubova PL i još nije poznat scenario, engleski mediji tvrde da imaju kompletan plan, i to zahvaljujući informacijama iz medija.



Naime, procurilo je iz BBC da nas čeka dva meseca engleskog fudbala, 92 preostale utakmice u šampionatu, plus FA kup.



Ovo će do sada biti neviđeno, pravi blokbaster od fudbala. Utakmice će se igrati petkom, subotom i nedeljom, a videćemo i četiri vanredna kola.



Uz to, čeka nas još sedam mečeva od četvrtfinala FA kupa, a ovih sedam nedelja fudbala, značiće kraj sezone do početka avgusta, s tim što će završnica biti 8. avgusta, finale kupa na Vembliju.



"Projekat Restart" bi trebalo da dobije zeleno svetlo, iako se niže rangirani klubovi, odnosno oni koji su u borbi za opstanak bune, ne žele da igraju na neutralnim terenima, u stvari pokušavaju da se izbore da sezona bude prekinuta, niko ne ispadne, a liga ima 22 kluba u sledećem šampionatu.



Ali, oni su u manjini, videćemo šta će biti odlučeno, hoće li rok opet biti produžen, mada nema više vremena, najkasnije bi šampionat trebalo da bude nastavljen za mesec dana, kako bi bio priveden kraju.













U igri je veliki novac i mada će se igrati pred praznim tribinama i na neutralnim stadionima uz strogo poštovanje zdravstvenih mera, jednostavno bez novca od TV prava, čitav fudbalski sistem u Engleskoj će se urušiti...