Kome treba Haland, u Salcburgu se rađa nova zvezda!

Fudbaleri Salcburga slavili su na gostovanju u Hartbergu protiv istoimene ekipe sa(0:4).Sve je bilo jasno već nakon 11 minuta, kada su stekli tri gola viška.Poveli su u četvrtom minutu, talentovani Patson Daka je proleteo kroz odbranu domaćeg sastava, na kraju je izbio sam pred gol rivala i lako doneo prednost ekipi Salcburga Samo tri minuta kasnije Mvepu je povisio na 2:0, da bi u 11. minutu Daka ponovo stupio na scenu.U 40. minutu je Koita povisio na 4:0 i sa tim rezultatom se otišlo na odmor.Već u prvom minutu igre u nastavku, Patson Daka kompletira svoj het-trik.Šobošlaj je ubacio loptu sa leve strane, a Daka je, u stilu Zinedina Zidana, polumakazicama zahvatio loptu i pocepao mrežu rivala za 5:0. Konačan rezultat je u poslednjim trenucima meča postavio Okafor.Što se tiče 21-godišnjeg Patsona Dake, on je danas stigao do cifre od 21 postignutog pogotka u austriskoj Bundesligi.Drugi je strelac šampionata, a kada na to dodamo da je bio strelac jednom i u Ligi šampiona, kao i dva puta u kupu, Daka je na 37 takmičarskih nastupa ove sezone upisao 24 pogotka, uz osam asistencija (četiri u ligi).Salcburg je u januaru ostao bez Takumija Minamina i supertalentovanog Erlinga Halanda, ali je Daka maksimalno iskoristio višak prostora i izbio u prvi plan.Ovaj mladi napadač je jednu polusezonu 2017. godine proveo na pozajmici u Liferingu, filijali Salcburga, koji ga već leta te godine za 250 hiljada evra seli u svoje redove.Sada se njegova vrednost procenjuje na 7,2 miliona evra (transfermarkt.com), a jasno je da će nastaviti da raste.Salcburg je još jednom dokazao da ima zaista fenomenalnu skauting službu, a Daka je sledeća velika stvar austrijskog šampiona, u to više nema sumnje.Mladi fudbaler je već na radaru nekih od najvećih evropskih klubova, prati ga Milan, sam je istakao da bi voleo da zaigra na "Enfildu", a kada je igrač Salcburga u pitanju, zna se da je uvek prvi u redu "bratski" Lajpcig.