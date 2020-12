Hetafe je dočekao Sevilju u okviru 13. kola španske Primere, a gosti su izašli kao pobednici, slavili su 0:1 (0:0).



Bila je to ujednačena utakmica, skoro bez šansi sa dosta borbe na sredini terena, a gosti su stigli do pobede u samom finišu i to na tragičan način po Hetafe.



Igrao se 81. minut kada je Ečeita u svom kaznenom prostoru napravio kardinalnu grešku, dočekao je centaršut Susa i poslao loptu u svoju mrežu.



Nesreća za domaće za koje je Nemanja Maksimović odigrao 87 minuta danas, a Gudelj svega desetak minuta.









Jedini gol na ovom meču možete videti OVDE.