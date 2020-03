Koliko klubove košta samo jedan meč pred praznim tribinama?

Većina utakmica osmine finala Lige šampiona biće pred praznim tribinama, a to svakako olakšava gostujućim ekipama i onim koji imaju pozitivan rezultat iz prvog meča.



Navijači će najviše nedostajati Pari Sen Žermenu, Juventusu i Barseloni kojima neće biti lako protiv Dortmunda, Liona i Napolija, dok se može reći da prazne tribine neće mnogo uticati na mečeve Bajern Minhen - Čelsi i Valensija - Atalanta, pošto Nemci i Italijani imaju po tri gola zalihe.



Predsednik Barselone Hosep Marija Bartomeu jedini je govorio o tome koliko to košta klub na finansijskom planu, iako je i sam naglasio da je zdravlje svih najvažnije.



"Igranje jedne utakmice bez prisustva navijača znači i oko šest miliona evra manje za klupsku kasu. Ipak, nijednog trenutka nismo imali dilemu da li treba da prihvatimo predlog ili ne. Zdravlje je najvažnije u ovom trenutku", rekao je Bartomeu.



Cene karata u Ligi šampiona variraju, ali može se reći kada se podele cene i broj sedećih mesta, da svaki klub gubi minimum oko pet miliona evra igranjem pred praznim tribinama.



Ipak, svakako da je najvažnije da se broj žrtava i zaraženih smanji, da vanredno stanje bude dokle god bude potrebe i da je najbolje rešenje da i stadioni ostanu zatvoreni u narednim nedeljama.



Podsetićemo, u Italiji fudbal kao i sve ostalo, staje do 3. aprila, dok će se u Španiji naredna dva kola igrati pred praznim tribinama u čitavoj zemlji.