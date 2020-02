Koliko je realno, Gvardiola progovorio o svojoj smeni?!

Pep Gvardiola je u svom stilu pričao o predstojećem duelu osmine finala Lige šampiona protiv Reala. On je već u nekoliko navrata ocenio da će biti veliki problem, ako ne napravi ništa u Evropi, odnosno posle izgubljene titule ne stigne do završnice Lige šampiona.



"Moj boravak ovde zavisiće od uspeha u Evropi, zato sam doveden. Imam strašne igrače i tu nema opravdanja", rekao je Pep.



Nije dovoljno pobeđivati samo u Engleskoj.



"Nikako, jer ovde se traži viđe, svestan sam da bi mogao da budem smenjen, na kraju sezone. Ne bi me to naljutilo, ovde sam dobio baš mnogo poverenja, zahvalio bih se i otišao", kaže Pep koji tvrdi da treba da zasluži novi ugovor, ima obavetu do 2021. ali sve su glasnije priče da će otići već ovog leta kako bi Poketino preuzeo Siti.











"Pobeđivanje je proces, ulaganje, stvaranje tima, Klop je gradio Liverpuil godinana. Ljudi misle da je lako, da se pobeđuje, ali nije tako, nekada je problem rival, drugi put nemate ni sreće, ne postoji niko u ovome sportu i bilo kom drugom ko će stalno pobeđivati"; dodaje Gvardiola.



Da li stvara odstupnicu za odlazak u Juventus, gde je opsesija predsednika Anjelija ili je odlučio da ode 2021. što Sitiju ne odgovara jer želi da planira na duži period videćemo, tek Siti je predao titulu, ali veliki cilj i dalje ostaje Liga šampiona. Uz silna ulaganja jednom su igrali polufinale, a sam Pep sa Bajernom i Sitije posle Barse nikada više nije igrao utakmicu za trofej.