Koliko je puta VAR "pogurao" Real posle prekida sezone?

Real Madrid je na pragu titule, tek treće od 2008. godine, i Zidanove druge posle sezone 2016/17.



Ipak, u Kataloniji pokušavaju da omalovaže ovaj uspeh Madriđana i pišu o pomoći sudija, odnosno iz VAR sobe.



Istina ili ne, činjenica je da je na pet od šest utakmica u nastavku sezone, posle pauze, VAR svojim odlukama "svirao" u korist Madriđana.



Setimo se utakmice sa Eibarom, kada je kod prvog gola Benzema bio na ivici ofsajda, potom je Francuz bio u centru pažnje i zbog igranja rukom u San Sebastijanu, a isti meč protiv Real Sosijedada ostao je upamćen i po poništenom golu Adnana Januzaja.



Protiv Valensije, Rodrigo je postigao gol za 0:1, ali je on poništen zbog prethodnog ofsajda Maksija Gomeza. Protiv Majorke je Karvahal napravio čist faul u akciji iz koje je Real poveo, dok je na poslednjem meču sa Hetafeom desni bek Reala po mišljenju mnogih u Kataloniji napravio penal, koji nije sviran. Kasnije na tom meču upravo je Karvahal iznudio penal za pobedu Reala.









Jedini meč na kom VAR nije intervenisao u korist Reala bilo je gostovanje Espanjolu, zaključuju Katalonci.ć



Na to, treba dodati i sledeći podatak o faulovima i žutim kartonima Đerara Pikea i Serhija Ramosa.



Pike je do sada zaradio čak 14 žutih kartona za samo 30 napravljenih prekršaja, dok je od tih 14, četiri dobio zbog protesta kod glavnog arbitra.



S druge strane, Serhio Ramos je napravio čak 46 prekršaja i zaradio "samo" osam žutih kartona, dok kapiten Reala nije dobio NIJEDNU javnu opomenu zbog dugačkog jezika, a nije da ga nije koristio.



Sve u svemu, Real će osvojiti titulu, i to će se pamtiti. Razlika je u tome što će neki pamtiti samo trofej, a drugi će debatovati o regularnosti.



Toga je bilo i uvek će biti, sami procenite da li je zasluženo ili ne.